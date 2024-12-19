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Yalova'da Çınar Ağaçları Kuruyor

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Yalova'daki çınar ağaçlarındaki kuruma hastalığının tespiti için araştırmalar devam ediyor.

19.12.2024 14:38
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Yalova'da hastalık bulaşan çınar ağaçları kuruyor

Çınarları öldüren hastalığın tespiti için araştırmalar devam ediyor

YALOVA - Orman Genel Müdürlüğü, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Çınar Gen Ormanı'nda ağaçların kurumasına neden olan hastalığın tespiti ve yayılmasının önlenmesi için çalışma yürütüyor.

Teşvikiye Çınar Gen Ormanı'nda 2023 yılında gözlemlenmeye başlanan hastalık nedeniyle çok sayıda çınar ağacı kurudu. Yaşanan durumla ilgili Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi, bölgede toprak, ağaç ve böcek örnekleri alarak incelemeler gerçekleştiriyor. Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, yapılan araştırmalara göre hastalığın zararlı böcekten kaynaklanmadığının tespit edildiğini dile getirerek, "Bunun başka hangi sebeplerden kaynaklanabileceği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Araştırmalar devam ederken işletme müdürlüğümüzde de kuruyan ağaçların tamamının tespiti ve bir komisyon marifetiyle de tamamen veya kısmen ölmüşlerin değerlendirilmesi yapılıyor. Araştırmalarımız kısa süre içinde sonuçlandığında, sonuca göre sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Hastalığın tespitine göre çalışma yapılacak

Hastalığın mantar kaynaklı olması durumunda 2-3 yıl içinde ağacı öldürdüğünü ifade eden Can, "Bu mantar kaynaklı hastalıklar ağaçların iletim demetlerini tıkıyor. Dolayısıyla beslenmesini, su alışverişlerini engellediği için ağaçları 2-3 yıl içinde öldürebiliyor. Ancak bunun mantardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, kaynaklandıysa bile hangi mantardan olduğu konusunda çalışmalar henüz sonuçlanmış değil. Araştırma bittiğinde aynı zamanda çözüm önerileri de birlikte geliştirilecek" diye konuştu.

Kuruyan ağaçlar bulaşma ihtimaline karşı bölgeden alınıyor

Bölgede çalışmalara katılan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya da son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte ağaçların zararlılara ve hastalığa maruz kaldığını ifade etti. Teşvikiye Çınar Gen Ormanı'nda da münferit kurumalar olarak kendisini gösteren bir durumun yaşandığını anlatan Prof. Dr. Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Biz bunun böcek kaynaklı olup olmadığını araştırmak için bu sahanın böcek faunasını da ortaya çıkarmak için hemen bir proje başlattık. Bu projedeki ilk sonuçlarımıza göre buradaki kurumaların böcek kaynaklı olmadığını düşünüyoruz. Burada kurumaya doğrudan etki edebilecek bir böcek türü tespit etmedik. Çınar dere etkisi olduğu için akan suyun da etkisiyle buraya herhangi bir hastalığın ağaçların birbiriyle temasından bulaşma ihtimali var. Dolayısıyla kök veya gövdede zararlı olan herhangi bir hastalığın kurumaya yol açtığı ihtimaline karşı da Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi olarak yeni bir işbirliği projesi başlatmış bulunmaktayız. Bu çerçevede önümüzdeki yılın sonlarına doğru en azından bu ağaçlarımızdaki kurumaya yol açan etmenin tespiti söz konusu olacak. Ancak bu süreçte hastalığın devam etme, kuruyan bazı bireylerin bulaşma ihtimaline karşı sahadan çıkarılmasını önermekteyiz.

Yalova\'da Çınar Ağaçları Kuruyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Çınar Ağaçları Kuruyor - Son Dakika

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