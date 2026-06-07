Yalova'da Çöp Kamyonunda Yangın! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Çöp Kamyonunda Yangın!

Yalova\'da Çöp Kamyonunda Yangın!
07.06.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangın çıkan çöp kamyonunu itfaiye istasyonuna götüren sürücü, yangının söndürülmesini sağladı.

YALOVA'da yolda ilerlerlerken yangın çıkan çöp kamyonunun şoförü, durumu fark edip aracı itfaiye istasyonuna götürdü. O anlar, itfaiye istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu, dün saat 15.00 sıralarında yolda ilerlerken atıkların arasında bulunan yanıcı maddenin etkisiyle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yalova, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Çöp Kamyonunda Yangın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
16:44
Büyük Birlik Partisi’nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
16:43
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
16:38
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 17:27:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Çöp Kamyonunda Yangın! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.