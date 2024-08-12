Yalova'da köprülü kavşak girişindeki demir bariyerlere çarpan otomobilin kadın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.
Yalova- Bursa kara yolu üzerinde seyir halindeki 41 PU 880 plakalı otomobil, Dörtyol Köprülü Kavşak girişinde demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü koltuğunda sıkışan kadın sürücü, kazanın hemen yakınında bulunan itfaiye müdürlüğündeki ekipler tarafından kurtarıldı.
Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının tedavi altın alındığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da demir bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?