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Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı

Yalova merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i yabancı uyruklu 6 kadın ise kurtarıldı. Yapılan operasyon sonucunda 3 otel hakkında idari işlem başlatıldı.

Yalova\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı
11.01.2024 - 14:50,
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YALOVA merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin istihbari çalışmalarında 8 şüphelinin, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçunu işledikleri tespit edildi. 5 Ocak'ta Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 yabancı uyruklu, 1 Türk vatandaşı olmak üzere 6 kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, fuhuş eylemlerine yer temini yaptıkları belirlenen 3 otel hakkında idari işlem başlatıldı.

8 şüpheliden 5'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden R.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ç. ve M.A. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı - Son Dakika
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