Yalova'da F16 Uçağı Kaza Kırıma Uğradı
MSB, Yalova'da eğitim uçuşundaki F16'nın kaza kırıma uğradığını ve pilotun kurtulduğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yalova'da F16 uçağının eğitim uçuşunda kaza kırıma uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.
Kaynak: DHA
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