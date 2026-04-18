Yalova'da Geleneksel Dokuma Rüzgarı

18.04.2026 11:31
Yalova'da kadınlar, doğal malzemelerle geleneksel dokumayı yeniden canlandırıyor.

Yalova'da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar, çeyiz sandıklarında yıllardır saklanan iplikleri ve doğadan topladıkları bitkileri kullanarak geleneksel dokumayı yeniden canlandırıyor.

Yalova Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde sürdürülebilirlik anlayışıyla açılan dokuma kursunda eğitim alan 24 kadın kursiyer, pamuk, keten ve kenevir iplikleri doğal boyalarla renklendirerek çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor.

Kursiyerler, pancar, soğan kabuğu, zerdeçal ve aronya gibi doğal malzemelerle elde ettikleri renklerle ipleri boyadıktan sonra tezgahlarda dokuyarak çanta, kilim, yastık ve kumaş üretimi yapıyor.

Dokuma Bölümü Usta Öğreticisi Yeşim Ünay Dinçtürk, AA muhabirine, iki grup halinde sürdürülebilirlik konusunda 24 kadına eğitim verdiklerini söyledi.

Kursun temel amacının tüketimi azaltmak ve eldeki malzemeleri değerlendirmek olduğunu belirten Dinçtürk, şöyle konuştu:

"Çeyizlerden kalan iplikleri kullanıyor, doğadan elde ettiğimiz boyalarla tamamen doğal ürünler ortaya çıkarıyoruz. Pamuk iplikleri, keten ve kenevir ipliklerimizi dokuyoruz. Bunları kullanırken motiflerde kullandığımız boyamaları dahi kendi doğal renklerimizle yapıyoruz. Pancar, kırmızı-mor lahana, zerdeçal, çay, soğan kabuğu gibi doğal malzemeler kullanarak boyamaları rahatlıkla yapıyoruz. Dokumalarımız her şekilde doğaldır. Coğrafi işaretli aronya bitkisinden pamuk ipliklerimizi boyadık. Onunla oluşturduğumuz Yalova bezimiz de var."

Dinçtürk, ortaya çıkan ürünleri gördüklerinde çok mutlu olduklarını ve bunları kullanmanın farklılığını yaşadıklarını söyledi.

"Hangi bitki neye dönüşür diye düşünüyorum"

Emekli edebiyat öğretmeni Ayşe Özçelik Özgür de doğadan topladığı malzemeleri işleyerek özgün ürünler tasarladığını anlattı.

Mısır kabuğu ve karahindiba liflerinden çanta yaptığını belirten Özgür, "Doğaya farklı gözle bakmaya başladım. Hangi bitki neye dönüşür diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli mali müşavir Nilgün Çavuşoğlu da annesinden kalan ipliklerle kızına hatıra niteliğinde ürün hazırladığını dile getirerek, "Anneanneden toruna uzanan bir hikaye oluşturuyorum." dedi.

Kursiyerlerden Hatice Gonca Işık da resim ile dokumayı bir araya getirerek iplerle tablo hazırladığını söyledi.

Kaynak: AA

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
