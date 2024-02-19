Yalova'da hafif ticari araç çınar ağacına çarptı, 6 işçi hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da hafif ticari araç çınar ağacına çarptı, 6 işçi hafif sıyrıklarla kurtuldu

Yalova\'da hafif ticari araç çınar ağacına çarptı, 6 işçi hafif sıyrıklarla kurtuldu

Yalova'nın Termal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, çınar ağacına çarparak yan yattı. Kazada bulunan 6 işçi hafif sıyrıklarla atlattı. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken jandarma kazayı araştırıyor.

19.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Termal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarpan hafif ticari araç yan yattı.

Yalova-Termal kara yolunda inşaat işçilerinin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki 6 işçi kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yan yatan araç çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Termal, Yalova, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da hafif ticari araç çınar ağacına çarptı, 6 işçi hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da hafif ticari araç çınar ağacına çarptı, 6 işçi hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement