Yalova'da İçme Suyu Arıtma Tesisinde Köpük Oluştu, Su Kesintileri Başladı - Son Dakika
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Yalova'da İçme Suyu Arıtma Tesisinde Köpük Oluştu, Su Kesintileri Başladı

Yalova\'da İçme Suyu Arıtma Tesisinde Köpük Oluştu, Su Kesintileri Başladı

Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde meydana gelen köpük nedeniyle il genelinde sular kesildi. Kimyasal madde atıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı ve sudan numune alındı.

30.01.2025 15:12  Güncelleme: 15:13
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YALOVA'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle il genelinde sular kesildi. Kimyasal madde atıldığı iddiasıyla inceleme başlatılırken, sudan numune alındı. Tesisten baraja giden bölümde oluşan köpük, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova'da gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi sonrası il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma başlattı.

'BUGÜN SULARDA KESİLME OLABİLİR'

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansırken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" dedi.

ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARININ TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yalova Valiliği'nden alınan bilgiye göre de gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı sonrası il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgilerinin olabileceği şüphesiyle jandarma karakolunda ifade verdikleri ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da İçme Suyu Arıtma Tesisinde Köpük Oluştu, Su Kesintileri Başladı - Son Dakika

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