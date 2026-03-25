Yalova'da İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
Yalova'da İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı

25.03.2026 11:12
Yalova'da işçi taşıyan midibüs devrildi, 57 yaşındaki kadın öldü, 20 kişi yaralandı. Adli tahkikat başlatıldı.

YALOVA'da tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu G.U. (57) isimli kadın öldü, sürücü ile birlikte 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa- Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde meydana geldi. Gemlik'ten Çiftlikköy yönüne tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan 77 ADC 754 plakalı servis midibüsü, sürücüsü Ş.U. (66)'nun direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaralılara ilk müdahale yapılırken, işçilerden G.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI'

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Gemlik'ten Çiftlikköy'deki bir işletmeye giden işçi servisi, içindeki 21 kişi ile birlikte yan yattı. Kazada maalesef 1 kadın çalışan vefat etti. 20 yaralıdan 8'i hafif, diğer 12'si ise ayakta tedavi edilebilir şekilde normal yaşantısına dönebilecek vatandaşlarımızdır. Olay yerinde adli tahkikat başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalova'da İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tartışma yaratan kare Ne yapıyorsun Osimhen Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen
Lübnan’dan sert hamle Büyükelçiyi sınır dışı etti Lübnan'dan sert hamle! Büyükelçiyi sınır dışı etti
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi
Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Rakam inanılır gibi değil Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı

11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:31
Galatasaray’a UEFA’dan müjde Tek kuruş borç kalmayacak
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:32
İşte Türkiye’de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
İşte Türkiye'de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:25
İran’dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz’den geçebilir
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
SON DAKİKA: Yalova'da İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
