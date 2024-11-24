Yalova'da Karda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da Karda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Yalova'da karda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve jandarmanı işbirliğiyle kurtarıldı, sağlıkları iyi.

24.11.2024 14:16
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Yalova'da iki ayrı noktada, karda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ile jandarma işbirliğiyle kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, merkez ile Çınarcık kırsalında mahsur kalan vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen talebi üzerine, AFAD ve jandarmanın ilgili birimlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçe Sugören köyü Höyük Tepe mevkisinde K.C'nin, Çınarcık ilçesi Güllük köyü Hasanbaba mevkisinde ise Ö.O.A, E.Ç. ve T.O'nun karda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulundukları bilgisine yer verildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Merkez ve Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, yardım talebinin alınması üzerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda kısa sürede söz konusu bölgelere intikal edilmiş ve vatandaşlarımız kurtarılmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Karda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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