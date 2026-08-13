Yalova'da Kayıp Baba ve Kız İçin Arama Başlatıldı
Armutlu'da kano ile denize açılan baba ve kızı, rüzgarla sürüklenip kayboldu, arama sürüyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen 3 kişiden 2'si için arama çalışması başlatıldı.
Tavşantepe mevkiinde iskeleden kanoyla denize açılan Mustafa Y, 11 yaşındaki kızı Ela Y. ve kızının arkadaşı 11 yaşındaki T.Ö. rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı.
T.Ö. yüzerek sahile dönerken baba ve kızı bir süre sonra kanoyla gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mustafa Y. ile kızı Ela Y'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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