Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Öldürüldü

Yalova'da mantar üreticisi Canan Cerit, 3 İranlı tarafından öldürüldü; zanlılar İran'a kaçtı.

07.11.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikköy ilçesinde mantar üreticisi kadını öldüren 3 İran uyruklu için kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.

Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'taki binanın ikinci katında ikamet eden mantar üretim tesisi sahibi Canan Cerit'i (55) öldürdükleri ileri sürülen çalışanları İranlı karı koca ile onlara yardım ettiği değerlendirilen İran uyruklu bir kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Suçu işledikten sonra evden çaldıkları yaklaşık 265 bin lira değerindeki altınları bozdurdukları belirlenen sanıkların, henüz olay ortaya çıkmadan önce ülkelerine kaçtıkları belirlendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 zanlı için kırmızı bültenle arama kararı çıkarırken, zanlıların iadesi için İran'dan talepte bulundu.

Olay

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde Canan Cerit, kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı karı koca ile İranlı olduğu belirlenen bir kişi tarafından öldürülmüş, Cerit'in evinden ziynet eşyalarını çalan zanlılar olay ortaya çıkmadan önce İran'a kaçmıştı.

El ve ayakları bağlanan, üzerine de kalkmaması için kanepe koyulan Cerit'in cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası Termal ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uluslararası İlişkiler, Soruşturma, Çiftlikköy, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, yalova, Güncel, Hukuk, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
13:07 ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın maaşı belli oldu ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın maaşı belli oldu
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
19:56 Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı
19:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı’da toplantı yapabilirsin Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
19:02 Fenerbahçe’nin yıldızı ameliyat oldu Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu
18:41 Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
18:26 A Milli Takım’ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
18:10 Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
18:10 Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 14:41:55. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.