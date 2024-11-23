YALOVA'da fırtına ve sağanak, yerini kara bıraktı. Kentte mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Yalova'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak gece boyunca şiddetini artırarak devam etti. Fırtına ile birlikte bugün öğle saatlerine kadar devam eden yağmur, yerini kara bıraktı. Kent merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?