Yalova'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 genç yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

26.08.2024 09:48
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi'nde kavşağında yola çıkan 34 CFU 056 plakalı hafif ticari araca Yalova – Armutlu kara yolunda seyreden 77 ADD 693 plakalı motosiklet yandan çarptı.

Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenilen yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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