Yalova'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi'nde kavşağında yola çıkan 34 CFU 056 plakalı hafif ticari araca Yalova – Armutlu kara yolunda seyreden 77 ADD 693 plakalı motosiklet yandan çarptı.

Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenilen yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.