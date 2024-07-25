Yalova'da Park Halindeki Otomobil Yangını - Son Dakika
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Yalova'da Park Halindeki Otomobil Yangını

Yalova'nın Merkeze bağlı Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan Kazımiye TOKİ Konutları'nda park halindeki bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilden sıçrayan alevlerin etkisiyle bina yanındaki kuruyan otlar da tutuştu. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların kundaklama şüphesiyle ilgili ifadeleri üzerine çalışma başlattı.

25.07.2024 14:23
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Yalova'da yanan park halindeki bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan Kazımiye TOKİ Konutları'nda park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobilden sıçrayan alevlerin etkilemesiyle bina yanındaki kuruyan otların da tutuştuğu gözlendi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil ile bina bahçesi olarak kullanılan alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında, otomobil kullanılamaz duruma geldi.

Çevrede bulunan vatandaşların bir kişinin otomobile yanıcı madde attığına yönelik ifadeleri nedeniyle polis ekiplerinin kundaklama şüphesiyle bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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