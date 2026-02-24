Yalova'da Ramazan Davulculuğu Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Ramazan Davulculuğu Geleneği Yaşatılıyor

Yalova\'da Ramazan Davulculuğu Geleneği Yaşatılıyor
24.02.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, ramazan davulculuğu için gönüllü öğrenciler yetiştiriyor.

YALOVA Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi, ramazan davulculuğu geleneğini yaşatmak için gönüllü olan öğrencileri özel olarak yetiştiriyor. Bir ay boyunca mani söyleyip davul çalma eğitimi alan iki öğrenci, cepken, şalvar ve kuşak giyip, okulun da bulunduğu Safran köyünde vatandaşları sahura kaldırıyor.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde, ramazan davulculuğu geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla gönüllü öğrenciler yetiştiriliyor. 4 yıldır devam eden proje kapsamında, gönüllü öğrenciler sahur vakti vatandaşları uyandırmaları için özel olarak yetiştiriliyor. Bir ay boyunca mani söyleyip davul çalma eğitimi alan iki öğrenci, ramazan ayı boyunca okulun bulunduğu Safran köyünde vatandaşları sahura kaldırıyor. Cepken, şalvar ve kuşak giyerek köy sokaklarını dolaşan öğrenciler, söyledikleri maniler ve çaldıkları davullarla hem kültürel bir geleneği yaşatıyor hem de köyde birlik ve dayanışma ortamına katkı sağlıyor. Proje sayesinde bazı vatandaşlar da köy kahvesinde buluşarak birlikte sahur yapma alışkanlığını sürdürüyor.

'GELENEĞİMİZİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ramazan geleneklerini yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, "Son 4 yıldır ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak ve değerlerimizle çocuklarımızı buluşturmak adına Safran köyü halkımızla mani söyleyip, davul çalarak geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu yaşamak ve yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Okulumuzun Türk halk müziği ile ilgili alan öğretmenlerimiz bu gelenekle ilgili daha önceki yapılan çalışmaları aktararak, bu konuyla ilgili yazılan manileri ezberleterek, bu çalışma sürecini gerçekleştirdi. Çocuklarımız da çabuk bir şekilde öğrendiler" dedi.

'TEORİK VE PRATİK DERSLER ALDIM'

Ramazan ayı için eğitim alan 12'nci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Küpeli de "Bizler geleneğimizi yaşatmak adına okulumuzda böyle çalışmalar yapıyoruz. Bu sene yine ramazan ayı dolayısıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Başında, ortasında ve sonunda, sahur vaktinde burada olacağız. Bu manilere hazırlanmak için de teorik ve pratik dersler aldım. Şimdi de naçizane söylemeye çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Ramazan Davulculuğu Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:19:14. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Ramazan Davulculuğu Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.