Yalova'da Serebral Palsi Farkındalığı İçin Yeşil Yelek Etkinliği Düzenlendi

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Yalova'dan serebral palsiye dikkati çekmek için yeşil yelek giydiler

YALOVA - Yalova'da, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte serebral palsiye dikkati çekmek için yeşil yelek giydiler.

"Hayata Yeşil Işık Yak" sloganı ile düzenlenen farkındalık organizasyonu Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Mini Amfi'de gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, serebral palsi ile mücadele eden çocuklar başta olmak üzere tüm engelli bireyler için bu organizasyonların büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Arslanhan, "Yeşil renk filizlenmeyi, hayata yeni bir bakış açısını ve ikinci baharı temsil eder. Bu nedenle bu sloganı kullanıyoruz. Engelli bireyler için yıllardır mücadele ediyoruz ve bu mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Laçin de Yalova'da engelli bireyler için önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere olduklarını belirterek, "Sayın Valimizin himayesinde ve vekillerimizin desteği ile birkaç ay içinde Yalova'ya bir Gündüzlü Hizmet Merkezi kazandıracağız. Orada da böyle farkındalık etkinlikleri düzenlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeşil balonlar engelli bireyler tarafından gökyüzüne bırakıldı. Ardından engelli bireyler ve aileleri tarafında hazırlanan el emeği ürünler standı gezildi. Etkinliğe, Yalova CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selçuk Yaman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin, Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacı'nın yanı sıra engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.