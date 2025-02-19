Yalova'da Soğuk Hava Uyarısı

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Yalova Valiliğinden kenti etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili vatandaşlara don, buzlanma ve kış lastiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre bugünden itibaren kenti etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarında önemli düşüş yaşanacağına yer verdi.

Sahil kesimlerinde sıfırın altında 2, yüksek kesimlerde ise sıfırın altında 5 derecelere kadar sıcaklıkların düşmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın olası mağduriyetleri yaşamaması adına don olaylarına karşı gerekli tedbirlerin alınması arz etmektedir. Bu kapsamda, su tesisatlarında oluşabilecek don kaynaklı sorun ve arızalara karşı önleyici tedbirlerin alınması, araç sürücülerinin buzlanma riskine karşı dikkatli olması, kış lastiği ve zincir kullanılması, özellikle sabah ve gece saatlerinde köprü, viyadük ve eğimli yollarda oluşabilecek gizli buzlanmalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Hava koşullarına bağlı olarak oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek adına tüm vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır."