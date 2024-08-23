Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.
B.M.Y. idaresindeki 38 GS 677 plakalı otomobil, Yalova- Armutlu kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde B.Ş.O. yönetimindeki 77 T 0512 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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