Yalova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Yalova'da kavşakta iki otomobildeki iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yalova- Termal kara yolu Çınarcık sapağında Çınarcık istikametinden gelen 34 AT 7345 plakalı otomobil ile sapağa giren 61 LK 919 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan K.G, H.A. ve S.G, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.