Yalova'da Turizm Eğitiminde Öne Çıkıyor

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Yalova'da otel, üretim tesisleri ve öğrencilerine verdiği iş garantili eğitimin yanında yıllık 30 milyon lira ciro elde eden meslek lisesi, turizm sektörünün personel ihtiyacını karşılıyor.

Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 14 derslik ve 6 atölyesiyle 282 öğrenciye eğitim veriyor.

Okul bünyesindeki 65 oda, 144 yatak kapasiteli uygulama otelinde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, mezun olmadan iş teklifleri geliyor.

Stajlarını, Erasmus projeleriyle yurt dışında ve Antalya gibi turizm şehirlerinde yapan öğrenciler, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Okul Müdürü Ferhat Karataş, AA muhabirine, okullarına çok fazla ilgi olduğu için yeni derslikler açarak talebi karşılamaya çalışacaklarını söyledi.

Lisenin 2020'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle proje okulu olduğunu belirten Karataş, "Bu, bize avantaj sağladı. Okulumuza gelen öğrencilerin burs almasını ve okulun tercih edilmesini sağladı. Ayrıca Türkiye'nin sayılı otellerine öğrencilerimizi staja göndermekteyiz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra yüzde 100 iş garantisiyle sektörde iş bulma avantajını yakalıyor ve yüksek maaşla hayatlarını sürdürebiliyor." dedi.

Karataş, öğrencilerin otelde servis edilen ürünleri fırın, pastane, kantin, mutfak gibi atölyelerde kendilerinin ürettiğini ifade etti.

Fırında simit ve poğaçanın yanı sıra kentteki 4 büyük kurum ve kendi ihtiyaçları için ekmek ürettiklerini dile getiren Karataş, "Bunları usta öğreticilerimizle beraber öğrencilerimiz yapıyor. Ayrıca otelimiz 7/24 çalıştığı için yarı mamulü mamule çeviriyoruz. Lobi barından tutun sabah kahvaltısına, yatak yapımından resepsiyonda misafir kabulüne kadar öğrencilerimiz bu konularda tecrübeli." diye konuştu.

Karataş, her hafta 35 öğrencinin otelde uygulamalı eğitim gördüğünü, bunun karşılığında onlara ücret ödendiğini bildirdi.

Yıllık 30 milyon lira cironun 3 milyon liraya yakınının üretimde, otelde görev yapan öğrencilere ödendiğini, bu sayede motivasyonlarının arttığını aktaran Karataş, şu bilgileri verdi:

"2020 yılındaki akreditasyon projesiyle yurt dışına öğrenci göndermeye başladık. Dört yıldır her sene 7-8 öğrencimizi yurt dışına gönderiyoruz. Geçen yıl 3 öğrencimiz Valencia'ya, 3 öğrencimiz Strazburg'a gitti. Bu sene de planlarımızda 2 öğrencimizi Amsterdam'a, 2 öğrencimizi Prag'a, 2 öğrencimizi Berlin, 2 öğrencimizi de Valencia ve Strazburg'a göndermeyi hedefliyoruz. Yurt dışına öğrencilerimizi gönderdiğimizde öğrencilerimizin kültürel değişimleri, dil gelişimleri, dünya mutfaklarını görmeleri bizim için çok güzel oluyor. Projelerimiz 2027 yılına kadar devam edecek."

Yurt dışı stajlarıyla dünya mutfaklarını tanıdılar

Öğrencilerden Cerin Özgülcen de uygulamalı eğitimlerle kazandığı deneyim sayesinde yakında yapılacak İstanbul Mutfak Günleri yarışmasına hazırlandığını anlattı.

Nisa Kılıç, "3 dil eğitim görebiliyorsunuz bu okulda. Antalya gibi önemli yerlere staja gidebiliyorsunuz. Yurt dışına çıkabiliyoruz. Erken yaşta çalışabiliyoruz. İşe yabancılık çekmiyoruz. İleride bir otel işletmeni veya barmen olabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ramil Elçi, mezun olduktan sonra iş bulma kaygısı yaşamayacak olmalarına dikkati çekti.

Kaliteli eğitim aldıklarını vurgulayan Elçi, "Henüz 10. sınıftayken stajlara gidip CV'nize güzel ve prestijli yerler kazandırabiliyorsunuz. O yüzden bu okul, bizim için farklı ve güzel bir seçim oldu." değerlendirmesini yaptı.

Uygulama otelinde 5 yıldır çalışan aynı okuldan mezun Abdullah Berk Yılmaz ise aile olarak gördüğü lisenin bünyesine geri dönmenin ve öğrencilere usta öğretici olarak tecrübelerini aktarmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Okuldan 2017'de ikincilikle mezun olduktan sonra otelde çalışmaya başlayan Damla Memiş, "Mezun olduğum okulda usta öğretici olarak çalışmak çok güzel bir duygu. Daha önce öğrenci olarak katılıp dereceler elde ettiğimiz yarışmalara şimdi öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz de yine bu yarışmalarda birçok başarısı var, bu da bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

Yusuf Ersoy, Erasmus projesi kapsamında Fransa'ya gittiğini ve önemli bir restoranda çalıştığını belirterek "Ben bu okulu seçmeseydim yurt dışına çıkamayacaktım belki. Bu okul benim yurt dışına çıkmamı, bir şeyler kazanmamı sağladı." dedi.

Bu yıl İspanya'ya giden Ayşe Kaplan da okulu sayesinde bu ülkede mesleğiyle ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu belirterek "Normal okulda okuyan öğrenciler bu şansa sahip değiller. Bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.