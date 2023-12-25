Yalova\'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı tedbirleri kapsamında uyuşturucu madde suçlarına karışanlara yönelik çalışma yürüttü.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına dair bilgiler üzerine O.D. ile M.N.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler tarafından daha önce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.A'nın ikamet ve üst aramasında ise tabanca, av tüfeği, 129 fişek ile 59 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda B.Ö'yü de gözaltına alan ekipler, ikamet ve üzerinde gerçekleştirdiği aramada bir miktar uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. ile M.N.A. tutuklandı, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.Ö'nün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Denetimler kapsamında 8 kişi hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.