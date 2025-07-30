Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.K, B.T. ve K.A'nın ticari taksi ile Çınarcık ilçesine uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaştı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Koru beldesinde durdurulan araçta yapılan aramada 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?