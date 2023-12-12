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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşakent Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı ve sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
12.12.2023 - 14:20,
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Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde B.Ö.'nün evinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin belirlenen ikamete düzenlediği operasyonda, B.Ö, B.G. ve O.D. uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerleri ve evde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ö., B.G. ve O.D'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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