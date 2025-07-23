Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 121,1 gram sentetik uyuşturucu, bir sentetik ecza hap, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.C.H, E.K, E.Ç, E.U. ve Ü.U. tutuklandı, T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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