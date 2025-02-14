Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 875 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin ve çok sayıda silah ele geçirildi.

14.02.2025 15:36  Güncelleme: 15:37
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YALOVA'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 875 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca, tabancaya ait 14 mermi, 2 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., Y.A., D.İ., S.U., B.A., Ö.B. ve S.F. tutuklanırken, N.G., B.A., S.İ. ve Z.G. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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