Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 9,730 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 9,730 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9,730 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen biri kadın 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 9,730 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

17.01.2025 22:39  Güncelleme: 22:41
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YALOVA'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen biri kadın 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; operasyonda 9,730 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, C.Ö. ve A Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda bahçe içinde özel olarak saklanmış vaziyette, 9,730 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili C.Ö. ve A.Ö. isimli şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Haber: Zehra BAKYAK

Kamera: YALOVA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 9,730 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika

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