Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.O'nun adresine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.
Şüpheli M.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?