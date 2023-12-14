 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin otomobilinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli, adli mercilere sevk edilecek.

Yalova\'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
14.12.2023 - 09:51,  Güncelleme: 09:53
Abone Ol

Yalova'da otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, O.A'nın çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu otomobiliyle naklederek sokak düzeyinde satışını yapabileceğini tespit etti.

Takip ettikleri şüphelinin otomobilini durduran ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde gerçekleştirdiği detaylı aramada, 104,77 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 6,13 gram kokain ve 58 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Ekipler, ayrıca bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 120 fişek ele geçirdi. Kullanmak için uyuşturucu bulunduran 4, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 3 olmak üzere 7 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yalova, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı

Son Dakika
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 11:00:45. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement