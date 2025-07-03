Yalova'da Yaya Geçidinde Kaza Riski

Yalova'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya yol vermeyerek kaza riski oluşturan araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Cengiz Koçal Caddesi İDO Feribot İskelesi önünde bulunan yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen yayaya yol vermeyerek kaza riski oluşturan araç sürücüsünün görüntüleri bazı sosyal medya platformlarına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin incelenmesi sonucunda araç ve sürücü tespit edildi.

Tespit edilen araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı olarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 74/B maddesini (görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş yaya geçitlerinde yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek) ihlalden cezai işlem uygulandığı bildirildi.