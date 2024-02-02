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Yalova'da Yemleme Çalışmasıyla Yaban Hayvanlarının Mücadelesi Görüntülendi - Son Dakika
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Yalova'da Yemleme Çalışmasıyla Yaban Hayvanlarının Mücadelesi Görüntülendi

Yalova\'da Yemleme Çalışmasıyla Yaban Hayvanlarının Mücadelesi Görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yemleme çalışmasında kullanılan fotokapanlar, şahin ve kuzgunların yem kapma mücadelesini kayıt altına aldı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 10 gündür devam eden yemleme çalışması, yaban hayvanlarının aç kalarak yerleşim yerlerine inmelerini engellemeyi amaçlıyor.

02.02.2024 13:17
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerinin yemleme çalışmasında kullandığı fotokapanlar, şahin ve kuzgunların yem kapma mücadelesini görüntüledi.

Bölgede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla yaklaşık 10 gündür yemleme çalışması yapan DKMP Yalova Şube Müdürlüğü, yem bırakılan alanlarda yaban hayatını da kurdukları fotokapanlarla kayıt altına alıyor.

Kentin en yüksek bölgesi olan Beşpınar mevkisine arazi araçlarıyla yem götüren ekipler, belirlenen bölgelere tavuk, sebze, meyve, saman, yonca, mısır ve besi yeminden oluşan yaklaşık 13,3 ton yem bırakıp, kurulan fotokapanları kontrol etti.

Doğaya bırakılan yemlerden faydalanan yaban hayvanlarının yer aldığı fotokapan görüntülerine, şahinler ile kuzgunların yem kapma mücadelesi yansıdı.

DKMP Yalova Şubesi Şefi Esra Keskin Uzuner, gazetecilere, yemleme faaliyetiyle ağır geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmesinin önüne geçmeyi amaçlandığını söyledi.

Yaklaşık 10 gündür yemleme çalışması yaptıklarını anlatan Uzuner, "Şu ana kadar Yalova'da pek çok mevkide yemleme çalışması yapıldı. Mısır, besi yemi, tavuk, meyve, yonca, saman olmak üzere 13 bin 300 kilogram yemi doğaya bıraktık. Yemleme çalışması sırasında da yaban hayatını görüntüleme amacıyla teknik personelimiz fotokapan kurulumu gerçekleştiriyor. Böylelikle Yalova'daki yaban hayvanlarının aç kalarak yerleşim yerlerine inmelerini engellemiş oluyoruz." diye konuştu.

Fotokapan kurulumunu yapan tekniker Mehmet Emin Sağlam ise yemleme çalışması kapsamında kurdukları fotokapanlarla çakal, tilki, yaban domuzu ile kuş türlerinden kızıl şahin, kuzgun ve ötücü türlerin beslenmelerini de izlediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Mısır, Doğa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Yemleme Çalışmasıyla Yaban Hayvanlarının Mücadelesi Görüntülendi - Son Dakika
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