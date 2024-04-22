Yalova'daki tersane kazasında hayatını kaybeden Özkan Kara, Sivrihisar'da defnedildi - Son Dakika
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Yalova'daki tersane kazasında hayatını kaybeden Özkan Kara, Sivrihisar'da defnedildi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede fırtına sebebiyle hayatını kaybeden başmühendis Özkan Kara'nın cenaze töreni, memleketi Sivrihisar'da düzenlendi. Özkan Kara'nın cenazesi, Sivrihisar Ulu Cami'de kılınan öğle namazına müteakip defnedilmek üzere Sivrihisar Asri Mezarlığı'na götürüldü.

22.04.2024 20:08
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Yalova'daki tersane kazasında hayatını kaybeden Özkan Kara, Sivrihisar'da defnedildi

ESKİŞEHİR - Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede fırtına sebebiyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışarak hayatını kaybeden başmühendis Özkan Kara'nın cenaze töreni, memleketi Sivrihisar'da düzenlendi.

Dün saat 00.30 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen fırtınanın ardından başmühendis olarak görev yaptığı Hatsan Tersanesi'nde, Tersane Müdürü Alper Akalın ile birlikte hasar tespit çalışması yapan Özkan Kara (45), fırtınanın etkisiyle devrilen konteynır ve forklift arasında kalmıştı. Yaşanan feci kazanın ardından Tersane Müdürü Alper Akalın ağır yaralanmış, Başmühendis Özkan Kara ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 yıldır tersanede görev yaptığı öğrenilen Özkan Kara'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Sivrihisar'a getirildi. Özkan Kara'nın cenaze töreni, Sivrihisar Ulu Cami'de kılınan öğle namazına müteakip düzenlendi. Cenaze töreninin ardından, defnedilmek üzere Sivrihisar Asri Mezarlığı'na getirilerek son yolculuğuna uğurlanan Kara'nın cenaze töreninde göz yaşları sel oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yalova'daki tersane kazasında hayatını kaybeden Özkan Kara, Sivrihisar'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'daki tersane kazasında hayatını kaybeden Özkan Kara, Sivrihisar'da defnedildi - Son Dakika
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