Yalova Jandarma Komutanı Oylamaya Katıldı - Son Dakika
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Yalova Jandarma Komutanı Oylamaya Katıldı

Yalova Jandarma Komutanı Oylamaya Katıldı

Albay Ercan Altın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

16.01.2025 16:16
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Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Albay Altın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oylayan Altın, "Haber" kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını seçen Altın, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını oylayan Altın, AA'ya ve fotoğrafları çeken muhabirlere emekleri için teşekkür etti.

Türkiye ve dünyada önemli olayların fotoğraflarının da bulunduğu oylamada seçim yapmakta zorlandığını belirten Altın, şöyle konuştu:

"En dikkat çekici, anlamlı ve bizimle de ilintili olan fotoğraflardan beğendik. Bunların hepsini Anadolu Ajansı muhabirlerinin çekmiş olması değerli. Gerçekten çok kaliteli fotoğraflar çekilmiş. Beğenmekte zorluk çektik. Gerçekten emek var, zor şartlarda çekilen fotoğraflar var veya dış ülkelerde özellikle sıkıntılı bölgelerde çekilmiş güzel fotoğraflar var. Bu fotoğrafları çekenlerin emeklerine sağlık."

Kaynak: AA

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