Yalova Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Yalova Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Yalova Üniversitesi, 3 bin 552 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, mezunlara başarılar diledi ve üniversitenin yeni dönemde açılacak olan Sanat ve Tasarım Fakültesi ile kütüphane ve yemekhane projelerinden bahsetti. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla sona erdi.

28.06.2024 15:57
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Yalova Üniversitesi bu yıl eğitimlerini başarı ile tamamlayan 3 bin 552 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.

Yalova Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, mezunlara hayatlarında başarılar diledi.

Bahçekapılı, 15 yaşında bir üniversite olarak bu yıl da mezunları hayata uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce yılları geride bırakıp mezun olma aşamasına gelen tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Zorlu bir üniversite eğitimi sürecinden geçtiniz. Ailelerinizden uzakta birçok zorluğa katlandınız. Bugün de mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Yalova Üniversitesinin bu yeni döneme çok ciddi bir donanımla hazırladığını umut ediyorum. Şüphesiz her başarı öncelikle kişisel çabaların sıkı ve disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Okuyarak, araştırarak, sorarak, sorgulayarak, kimi zaman gece yarılarına kadar ders çalışarak katettiğiniz uzun bir yolun sonuna geldiniz."

Sanat ve Tasarım Fakültesinin kısa süre içinde açılacağını belirten Bahçekapılı, eylül ayında üniversitenin en önemli ihtiyaçlarından olan kütüphane ve yemekhanenin temelinin atılacağını bildirdi.

Akademik ve idari kadrosunu güçlendiren üniversitenin, büyüme hedefleri doğrultusunda bünyesine yeni fakülte, bölüm ve programlar eklemek için gerekli teşebbüslerde bulunduğunu anlatan Bahçekapılı, "Diğer yandan ülkemizin çok fazla ihtiyacı olan nitelikli ana kademe elemanı yetiştirmek üzere de OSB'de kurduğumuz Teknopark da yeni adımlara kapı araladı." dedi.

Yalova Üniversitesini bu yıl birincilikle tamamlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Birsen Moral'ın mezunlar adına yaptığı konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere Yalova Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı tarafından ödülleri verildi.

Kortej yürüyüşü sonrası tören, öğrencilerin keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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