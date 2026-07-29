Yalova\'ya 2026 İçin 3,24 Milyar Lira Ödenek

Yalova Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ildeki projeler için 2026 yılında 3,24 milyar lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Yalova 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe kaymakamları, il ve ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda yatırımlar ve projelerle ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, yılın ikinci dönemi sonu itibarıyla 17 yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 9 ana sektörde toplam 130 projenin bulunduğunu söyledi.

Mevcut projelerin dağılımına ilişkin rakamları paylaşan Dağ, "27'si biten, 77'si devam eden, 21'i başlanmamış, 3'ü ihale aşamasında ve 2'si tasfiye edilmiş toplam 130 projemiz bulunmaktadır. Bu yatırımların toplam proje bedeli 26,1 milyar liradır. Mevcut projeler için önceki yıllarda 15,6 milyar lira harcama yapılmıştır." dedi.

2026 yılı yatırım verilerini de aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"2026 yılında projelere toplam 3,24 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 1,39 milyar liradır. Yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre yüzde 43 oranında; projelere yapılan toplam harcamanın toplam proje bedeline göre ise yüzde 65,09 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."