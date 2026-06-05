Yalova'da kayıp 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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Yalova'da kayıp 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

05.06.2026 10:46
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Yalova'da dün kaybolan 9 yaşındaki Yusuf Gezek'in cesedi Akasya Plajı'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezek'in cesedine ulaşıldı. Akasya Plajı'nda bir çocuğa ait cesedin bulunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yalova'da kayıp 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

DÜNDEN BERİ KAYIPTI

Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede cesedin dün kayıp başvurusu yapılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek'e ait olduğunu tespit etti.

Yalova'da kayıp 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yalova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da kayıp 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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