Yalova'da kayıp 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Yalova'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezek'in cesedine ulaşıldı. Akasya Plajı'nda bir çocuğa ait cesedin bulunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DÜNDEN BERİ KAYIPTI

Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede cesedin dün kayıp başvurusu yapılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek'e ait olduğunu tespit etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.