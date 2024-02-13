Yalvaç'ta 2 katlı evin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yalvaç'ta 2 katlı evin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti

Yalvaç\'ta 2 katlı evin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti

Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı evin penceresinden düşen A.A isimli kişi hayatını kaybetti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

13.02.2024 22:43
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Yalvaç ilçesinde 2 katlı evin penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Sücüllü köyünde A.A (78), henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı evin penceresinden düştü.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

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