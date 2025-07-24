Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi Sitesi Aşağı Bloklar mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, iş yerlerinin yakınına kadar ulaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sanayi esnafının da destek verdiği çalışmayla ekipler yangını kontrol altına aldı.
Son Dakika › Güncel › Yalvaç'ta Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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