Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eyüpler köyünde O.T'nin (69) kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Necla Turan (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü O.T. ile araçtaki O.T. (6) yaralandı.
Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Yalvaç'ta Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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