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Yalvaç'taki Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Şüphesi: 266 Öğrenci Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Yalvaç'taki Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Şüphesi: 266 Öğrenci Hastaneye Başvurdu

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yalvaç ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 266 olarak belirlendi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili adli ve idari incelemelerin başlatıldığı açıklandı.

29.12.2023 - 12:20,
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ISPARTA Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yalvaç ilçesindeki öğrenci yurdunda yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısının 266 olduğu belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı açıklandı.

Yalvaç'taki KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerde dün akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve triliçe tatlısı sonrası mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleri baş gösterdi. İhbar üzerine yurda çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisi ve koridorlarında serum tedavisi uygulanan öğrenciler, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, zehirlenme şikayetleriyle hastaneye başvuran 266 öğrencinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildikleri belirtildi. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli, valilik tarafından da idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Yalvaç yurdunda kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etmeleri ile ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 28.12.2023 tarihinde Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Yalvaç A-B-C bloklarda kalan öğrencilerden; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle Yalvaç Devlet Hastanesi'ne 29.12.2023 saat 10.00 itibarıyla toplam 266 başvuru yapılmıştır. Hastanelere başvuran öğrencilerimizin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek yurtlarına gönderilmiştir. Hastanelere müracaat eden öğrencilerimiz şikayetlerine sebebiyet veren sağlık sorunlarının 28.12.2023 tarihinde yedikleri akşam yemeğindeki gıdalardan kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişlerdir. Bahse konu yemekte öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere teslim alınmıştır. Konu ile ilgili olarak; Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmektedir." (DHA)

Yalvaç\'taki Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Şüphesi: 266 Öğrenci Hastaneye Başvurdu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yalvaç'taki Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Şüphesi: 266 Öğrenci Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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