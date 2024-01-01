Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü, 2023\'e gökyüzünde veda etti

BURDUR Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri, 2023'e gökyüzünde veda etti.

Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü üyeleri, 2023'ün son gününde Avşar Tepe'den Burdur Gölü Halk Plajına atlayış yaparak 2023'e veda etti. Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkanı Fatih Kılıçaslan, 2023 yılında kulüp olarak birçok aktiviteye ve başarılı organizasyonlara imza attıklarını söyledi. Kılıçaslan, "Kulüp olarak 2023'ü güzel aktivitelerle geçirdik. İnşallah 2024'te de bu güzel aktiviteleri yaparız" dedi.

Yamaç paraşütü denilince herkesin tedirgin olduğunu aktaran Kılıçaslan "Ekstrem spor olarak görüyorlar. O kadar da tehlikeli bir spor değil. Uygun iniş ve kalkış pisti olduktan sonra herhangi bir tehlikesi yok. Her sporda olduğu gibi bunda da risk var ama ekstrem sporların içinde futbolda sakatlanmak daha fazla. Yamaç paraşütünde böyle bir tehlike söz konusu değil" dedi.

Yamaç paraşütü sporuna ilgi duyanlara kulüp oalrak yardımcı olacaklarını ifade eden Kılıçaslan, "Bugün 8 kişi yılın son uçuşunu yapıp 2023'ü bu şekilde kapatalım dedik. 2023'e uçarak veda ettik, artık 2024 yeni bir yıl, yeni bir heyecan bizleri bekliyor" diye konuştu.