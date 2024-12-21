Yamaç Paraşütü Faciası: Bankacı Sedat Üner Yaralandı

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SİVAS'ta yamaç paraşütüyle havalanan bankacı Sedat Üner, rüzgara kapılıp 20 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

Suşehri ilçesi Çakırlı köyü yakınlarında arkadaşlarıyla yamaç paraşütü yapmaya giden Sedat Üner, hazırlığını tamamlayıp, havalandı. Kısa süre sonra ters rüzgara kapılan Üner, paraşütüyle yaklaşık 20 metreden yere düştü. Yaralanan Üner, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Üner'in vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. İlçede bankacılık yaptığı öğrenilen Üner'in kazadan hemen önce paraşütle kalkış yaptığı anlarda kaydedilen görüntülerde mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.