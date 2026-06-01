Yamaç Paraşütü Faciası: Sağlık Personeli Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yamaç Paraşütü Faciası: Sağlık Personeli Kurtarıldı

Yamaç Paraşütü Faciası: Sağlık Personeli Kurtarıldı
01.06.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da yamaç paraşütüyle düşen sağlık personeli R.A., 5 saatlik kurtarma çalışmasıyla kurtarıldı.

ÇORUM'da yamaç paraşütü yapan sağlık personeli R.A. (33), paraşütün dolaşması sonucu düştüğü dere yatağından ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı bulunan R.A., sedyeyle 1,5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Kösedağ mevkisinde meydana geldi. Sağlık personeli olan R.A., yamaç paraşütüyle havalandı. İddiaya göre; bir süre havada süzülen R.A., paraşütünün dolaşması sonucu kontrolünü kaybedip merkeze bağlı Koparanceviz mevkisindeki dere yatağına düştü. Düştükten sonra cep telefonuyla konum bilgisini paylaşıp yardım isteyen R.A.'nın ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engebeli arazi ve karanlık nedeniyle ekipler, yaklaşık 5 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından R.A.'ya ulaşabildi. Dere yatağında yaralı halde bulunan sağlıkçıya ilk müdahalesi de olay yerinde yapıldı. Daha sonra sedyeye alınan R.A., ekipler tarafından yaklaşık 1,5 kilometre boyunca taşınarak ambulansın bulunduğu noktaya getirildi. Ambulanstaki müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan R.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, Güncel, Çorum, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç Paraşütü Faciası: Sağlık Personeli Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:59
Grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
Grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:04:58. #7.12#
SON DAKİKA: Yamaç Paraşütü Faciası: Sağlık Personeli Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.