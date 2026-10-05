Yambol'da 400 dönüm otluk alandaki yangına helikopter ve askerler müdahale ediyor - Son Dakika
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Yambol'da 400 dönüm otluk alandaki yangına helikopter ve askerler müdahale ediyor

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Bulgaristan'ın Yambol bölgesindeki Pobeda köyü yakınlarında çıkan yangın 400 dönüm otluk alanı etkiledi. Krumovo Hava Üssü'nden bir helikopter, 6 itfaiye aracı ve askerlerin müdahale ettiği yangın kontrol altında tutuluyor, yerleşim yerleri için tehlike oluşturmuyor.

Bulgaristan'da Yambol bölgesindeki Tundzha Belediyesi'ne bağlı Pobeda köyü yakınlarında yangın meydana geldi.

Yambol Bölge Yönetiminden yapılan açıklamada, 400 dönüm otluk alanı etkileyen yangına, Krumovo Hava Üssü'nden bir helikopter, 6 itfaiye aracı ve askerlerin müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, yangının Bakadzhik Tepesi'nin eteklerindeki ulaşılması güç bir bölgeye yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu ve yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yambol'da 400 dönüm otluk alandaki yangına helikopter ve askerler müdahale ediyor - Son Dakika
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