Yan Bakma Tartışması: 9 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Yan Bakma Tartışması: 9 Yıl Hapis Cezası

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Adana'da 'yan bakma' tartışması sonucu bir kişiyi ağır yaralayan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "yan bakma" tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık K.B. (22), müşteki M.U. (27) ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Ağustos 2025'te K.B'nin, sokakta yürürken yanından geçen M.U'ya kendisine "yan baktığı" gerekçesiyle sataştığını anlattı.

İkili arasında çıkan kavgada K.B'nin bıçakla M.U'yu göğsünden ağır yaralayıp kaçtığını belirten savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık K.B. ise savunmasında, müştekinin de karıştığı bir kavgaya tanık olduğunu, tarafları ayırmak isterken M.U'nun kendisine saldırdığını öne sürdü.

M.U. ise sanığın beyanının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Yolda yürüyordum, kendisi yan baktığımı iddia ederek bana sataştı ve devamında bıçakla saldırdı. Bu sırada göğsümden yaralandım. Sanık beni yaraladıktan sonra kaçtı. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ederim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yan Bakma Tartışması: 9 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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