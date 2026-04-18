Yanan araçta sürücü hayatını kaybetti
Yanan araçta sürücü hayatını kaybetti

Yanan araçta sürücü hayatını kaybetti
18.04.2026 21:31
İzmir Menderes'te beton bariyere çarpan otomobil yandı, 25 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde beton bariyere çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Beyza Nur P. (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarptı.

Kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Menderes, Otomobil, İtfaiye, Güncel, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan araçta sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Fenerbahçe taraftarından Ederson’a protesto Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı

21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:49
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel’e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da bir gol de Gençlerbirliği’nden
Canlı anlatım: Ankara'da bir gol de Gençlerbirliği'nden
SON DAKİKA: Yanan araçta sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
