Yangın Çıkardı, Tutuklandı
Polatlı'da Gordion Kazı Alanı'nda yangın çıkaran Yunus Emre Güler tutuklandı.
TUTUKLANDI
Polatlı'da Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yunus Emre Güler'in, yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA
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