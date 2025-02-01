Yangın, Çorum'da Evi Kullanılamaz Hale Getirdi - Son Dakika
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Yangın, Çorum'da Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Yangın, Çorum\'da Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Sungurlu'da çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye müdahale etti.

01.02.2025 17:46
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Akçay Mahallesinde Seyran Elkahraman'a ait evde henüz belirlenemeyen nedendenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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