Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Akçay Mahallesinde Seyran Elkahraman'a ait evde henüz belirlenemeyen nedendenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Yangın, Çorum'da Evi Kullanılamaz Hale Getirdi - Son Dakika
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