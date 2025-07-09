Yangın Durumunda Görme Engelli Kadının İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangın Durumunda Görme Engelli Kadının İfadesi

Yangın Durumunda Görme Engelli Kadının İfadesi
09.07.2025 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otel yangınında kurtulan Emine Ergül, olay anını ve otelin işleyişindeki rolünü anlattı.

EMİNE MURTEZAOĞLU ERGÜL: 65 YAŞINDAYIM, GÖREMİYORUM

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında, otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül'ün eşi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ün savunması alındı. Olaydan 2 ay sonra tutuklanan Ergül savunmasında olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olay gecesi oradaydım, hasbelkader kurtuldum. Koridordan gelen sesleri duyunca yataktan fırladım. Doğuştan gelen bir görme engelim var. 25.5 numara özel lens kullanıyorum, lensleri takmadan hiçbir şey göremiyorum. Kızım aradı, ona "Kapıya ıslak havlu koy, koridora çıkma" dedim. Odamın önünde bir çatı vardı. Biri oraya atlayıp battaniye istedi. Ne bulduysam verdim. Kızıma da 'Camı kır' dedim. Eşim Gazelle Otel'deydi, onu arayıp yardım etmesini istedim. İçeride insanlar vardı. Duman çok kötüydü. İnsanlara yardım etmeye çalıştım, gitmeye çalıştım ama ulaşamadım. Çok toz ve duman vardı. Lens kullananlar bilir; toz ve kuruluk gözleri çok kötü etkiler. Bu yüzden gidemedim, dışarı çıktım. Yüksek merdivenle 6'ncı ve 7'nci kattaki insanları kurtarıyorlardı. Beni de o merdivenle kurtardılar. Bir sürü insan vardı; çıkan herkes sağa sola koşturuyordu. Yürüyerek, yangının sıçrama ihtimaline karşı Dorukkaya'ya gittik. 65 yaşındayım, göremiyorum. Yanımda 3 çocuk vardı. Dorukkaya Otel'in müdürüne gidip, "Lütfen yardım edin, içeride hala insanlar olabilir" dedim. Dorukkaya Otel'in orada su ve meyve vardı. Alıp insanlara dağıtmak istedim. Orada çaresizdim, ne yapabileceğimi sorguluyordum. Bir süre sonra jandarma oteli sardı, kimseyi yaklaştırmıyordu. Birkaç gün Gazelle Otel'de kaldık, ardından İstanbul'a kızlarımın yanına döndüm."

'OTELİN İŞLEYİŞİYLE HİÇ İLGİM OLMADI'

Sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, otelin işleyişiyle ilgisi olmadığını ifade ederek, "Bizimki bir aile şirketi. Ben işle ilgilenmedim. Babam da aynısını yapardı, eşim de öyle yaptı. Arada bir evrak gelirdi, imzalardım. Ben çocuklarımla ilgilenirdim. Çocukların eğitimi boyunca İstanbul'da yaşadım. Bu süreçte annemle babam rahatsızlandı, onlara baktım. Babam ölmeden önce 5 yıl yatalaktı, onu Gazelle Otel'e aldırıp bakımını yaptım. Sonra torunlarım oldu, onlara destek verdim. Otelin işleyişiyle hiç ilgim olmadı, zamanım da yoktu. Sadece gittiğimde "Bu çiçek sulanmamış" gibi şeyler söylerdim" dedi.

'HALİT'E SORMADAN HİÇ BİRŞEY YAPAMAZDI'

Mahkeme başkanı, sanığa Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre görevi olup olmadığını sordu. Sanık, "Evet, böyle bir görevim vardı. Eşim olmadığında bana evrak getirirlerdi, ben de imzalardım. Otel yönetimine karışmazdım. Emir Aras müdürdü ama kendi başına karar vermezdi, eşime sorarak hareket ederdi. Kızlarım yalnızca tatillerde gelirlerdi. Onlar da çocuk büyütüyor, onunla uğraşıyorlardı. İstanbul'da yaşıyorlar. Emir Aras ya da başka biri, Halit'e sormadan hiçbir şey yapamazdı" diye cevap verdi.

Çalışanlara yangın eğitimi verilip verilmediği veya yangın tüplerinin olup olmadığı sorulan sanık, "Eğitimin olup olmadığını bilmiyorum ama koridorlarda yangın tüpleri vardı" dedi.

Kaynak: DHA

Halit Ergül, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Durumunda Görme Engelli Kadının İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Alevler Uşak ve Manisa’yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı Alevler Uşak ve Manisa'yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı
3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış 3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
İşte tutuklanan Zeydan Karalar’ın ifadesi İşte tutuklanan Zeydan Karalar'ın ifadesi
CHP’li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis’te kürsü işgali CHP'li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis'te kürsü işgali
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı
Kenya’daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31’e yükseldi Kenya'daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi
Kocaelispor, Juventus’tan transfer etti Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
08:34
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık
MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
07:19
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
04:09
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi
Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi
02:03
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
00:57
Teksas’taki sel felaketinde ölü sayısı 109’a yükseldi
Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 19:38:44. #7.11#
SON DAKİKA: Yangın Durumunda Görme Engelli Kadının İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.