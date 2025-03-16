Yangın Faciasına Başsağlığı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde bir konserde çıkan yangın sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Kuzey Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde bugün bir konser sırasında meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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